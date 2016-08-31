冒充黑社會敲詐陸大學生家長 犯嫌判1年多

大陸犯嫌王彥忠等人利用非法獲得的資訊，冒充東北黑社會人員，電話敲詐大學生家長。經安徽省合肥市蜀山區檢察院提起公訴，法院以敲詐勒索罪判處王彥忠有期徒刑1年3個月，並處罰金4000元。

檢察日報報導，被害人王先生於2015年9月17日報案稱，接到電話威脅，稱要毆打他在安徽某大學上學的兒子。騙徒在電話中操東北口音，準確說出了他的姓名及其兒子所上大學的相關資訊。

騙徒還自稱是東北黑社會人員，王先生擔心自己可能得罪過人，以為這些人受人之托欲找其麻煩。所以，花錢消災，匯了5000至對方指定帳戶。

警方調查，這是一個3人集團，安徽某大學報案稱，該校有700多名學生家長接到恐嚇威脅或詐騙電話，對方以綁架、毆打孩子為由進行詐騙。

(旺報)