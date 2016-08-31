郭元益新形象 聶永真跨界合作

「伴點時光-郭元益150周年紀念禮盒」，盒內分為上下兩層，上層為新口味紅豆抹茶、花生紅茶糕餅共8入，下層為郭元益經典的傳家麻油綠豆糕、黑芝麻、花生糕仔，珍珠奶軋、法式牛軋黑巧克力。(王英豪攝)

郭元益副總經理郭建偉(圖右)與名設計師聶永真(圖左)於新形象概念店開幕合影。(王英豪攝)

老字號糕餅名店郭元益新形象概念店今天盛大開幕，特邀名設計師聶永真跨界合作，研發新口味糕餅、包裝、概念店櫥窗陳列空間等設計，打造「伴點時光-郭元益150周年紀念禮盒」，售價600元較平均伴手禮價格高出一倍，首批限量3,000盒。

聶永真應郭元益邀請跨足食品與空間設計，傳統郭元益糕餅皆為單面壓模製作，此次依聶永真提議特製專屬餅模，讓單一糕餅上下有不同口味且雙面壓印文字為業界創舉。兩款新口味糕點，分別為紅豆抹茶、花生紅茶，以「豆+茶」為核心主題，豆3、茶7比例調配，挑選代表台灣在地的紅豆、花生，搭配日式及西式的抹茶、紅茶，在舌尖上碰撞出新滋味。

郭元益副總經理郭建偉表示，郭元益集團已跨足食品、麵包烘培、婚紗、觀光工廠等領域，持續提升品牌形象，並跳脫過去獨立店營運模式，陸續跨入高鐵、便利商店、在松山機場設櫃等。希望在過去悠久的歷史背景下能保有傳統文化，但也與新世代年輕人接軌品牌年輕化，把台灣的故事傳達給消費者。

聶永真說，「伴點時光-郭元益150周年紀念禮盒」外盒包裝以低調溫潤的大地底色，裝幀用紙分別取自日本竹尾紙廠及台灣本土紙業，當自己是消費者時希望拿到的伴手禮是賣相好，可以和朋友炫耀的。

(中時)