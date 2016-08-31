雲林爭綠能研發中心 總統要政院參考

民進黨中常會今天邀請雲林縣長李進勇專案報告「綠能發展」；據轉述，雲林縣爭取綠能研發中心、規劃離島工業區、新興區為再生能源產業專區等要求，總統請行政院納入參考。

民進黨中常會今天邀李進勇專案報告「綠能發展」；經濟部長李世光、農委會副主委陳吉仲與談。

民進黨發言人阮昭雄會後轉述總統兼黨主席蔡英文談話指出，綠能產業是很重要的政策。跟長照一樣，綠能發展也是民眾高度期待的一件事。綠能政策同樣不是從零開始的，中央、地方與民間都有投入，所以還是要回到那句老話，要把資源做最有效的整合運用。所以她非常期待行政團隊，儘速把綠能產業的基本要素準備好。

蔡總統說，雲林縣在李進勇的帶領下，善用環境優勢，成立專責單位，努力與地方溝通，不只是得到縣民對縣內發展綠能產業的信心與支持，也讓業者具體感受政府的行政效率與協助。

她說，中央政府應與地方通力合作，給予技術、資源、法令的支持。李進勇所提出各項法令檢討與橫向溝通協調的機制一項，務必請行政院召集相關部會，儘速完成制度與法規的必要修正。

蔡總統指出，有關雲林縣爭取綠能研發中心、規劃離島工業區、新興區為再生能源產業專區等要求，也請行政院納入參考。

另外，據與會人士指出，今天中常會討論到電業法相關議題時，有與會中常委提到，政務官有說明政策的義務，因為，政策說明如果不清楚，人民不清楚政策方向，大家會把責任歸咎到院長、總統，像一例一休的爭議就是如此，政務官應該跳出來說明。1050831

(中央社)