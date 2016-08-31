胡志強：兩岸關係越退潮 越要加油
兩岸關係趨冷下，中國大陸國台辦與山東省政府合辦的「魯台會」明天登場。旺旺集團副董事長胡志強今天對此表示，兩岸關係不能因台灣的政治情況而有改變，「越退潮越要加油」。
第22屆「魯台經貿洽淡會」9月1日起將在山東濰坊舉行4天，內含「兩岸合作創新論壇」等20多項活動。大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍與山東省長郭樹清傍晚會見與會台灣企業代表，胡志強在代表致詞時，作上述表示。
胡志強說，「我們之間（兩岸）的關係，不能因為在台灣政治情況有所改變」，不能因為「好像潮水在退潮，越是退潮我們越要加油」。
他表示，越是退潮的時候，兩岸越要努力互動，「不能讓它退潮，這是好時機」，應該發揮「魯台精神」，推動台海新局。
在會見時，張志軍並未對當今兩岸關係發表任何看法，僅表示自己在山東曲阜出生，曾在淄博掛職。而山東的農業基礎非常好，工業基礎也較好，他非常看好山東的前景。希望台灣企業多在山東走一走，「會有很多的驚喜」。
第22屆「魯台會」分為主題活動、展示展覽、專項合作洽談、定向考察4大部分。具體活動除「兩岸合作創新論壇」外，還有「兩岸博覽會巡展」、「兩岸青少年書畫交流」、「綠色能源與循環經濟對接洽談會」、「食品產業合作對接會」、「智慧城合合作對接會」等約20項活動。1050831
(中央社)
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