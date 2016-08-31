歐股漲跌互見 經濟數據憂喜交加

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歐洲股市今天漲跌互見。在本週稍晚關鍵美國就業數據出爐前，交易員對憂喜交加的區域數據有所反應。

法新社報導，台北時間晚間7時44分，英國股市FTSE 100指數跌7.17點或0.11%，報6813.62點。德國股市DAX指數跌9.94點或0.09%，報10647.70點。法國股市CAC 40指數漲26.56點或0.60%，報4484.05點。（譯者：中央社陳昱婷）1050831

(中央社)