為成全愛妻蔡詩芸夢想　王陽明暫擱生子計劃

王陽明頂著平頭帥氣出席活動。（昇恆昌提供）

王陽明頂著平頭帥氣出席活動。（昇恆昌提供）

王陽明31日出席免稅品牌記者會，去年年底剛晉升為人夫的他，被問夫妻兩人是否有計畫「增產報國」，他說因為老婆蔡詩芸十月中旬即將發片，還懷有音樂夢的她對於創作、表演擁有熱忱，疼愛老婆的他決定，目前兩人先以事業為重，並表示在老婆衝刺的這段期間，自己也會再多接幾部戲，他說：「等時間到了，該生小孩了再生。」

他說，過去12個月，他結婚、度蜜月，還拍了拍攝2部電視劇、2部電影，非常忙，也累積了許多作品。至於忙碌的夫妻倆如何維繫感情，他表示通常是使用通訊軟體，必要時還會有專屬的特殊暱稱加上撒嬌攻勢，他說：「但我有點不太想在這裡說。」害羞的樣子看得出兩人私下也是甜蜜蜜。

他為了拍攝國片《賽鴿探戈》，過去1個月都頂著大平頭，自己和老婆本來看了都不太習慣，但適應後反而覺得挺好看，只是最近卻因為這造型而痛失另一部新戲邀約，因為該片9月中拍攝，短時間內頭髮來不及長回來，讓很喜歡這部戲的他覺得好可惜，只好安慰自己，說不定這造型剛好適合演出《角頭2》。

被問前女友ELVA又爆出新戀情，他說自己很忙所以不太清楚，如果是真的，很恭喜她，一直以來他沒有特別去關心她的新聞，但希望她開心。

(中時)