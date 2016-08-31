田弘茂將出任海基會董事長

520後海基會董事長懸而未決，據消息指出，扁時期外交部長田弘茂將出海基會董事長。(中時報系資料照片)

520後，海基會董事長懸而未決，據消息指出，前外交部長、國策研究院文教基金會董事長田弘茂將出海基會董事長。

田弘茂在留學時與台獨聯盟關係密切，2000年曾出任扁政府時期的外交部長，大陸對他的評價，就是2002年，他任外長時，提議在護照上加註issued by TaiWan（台灣發行）字樣，大陸認為是變相推動台獨的提議。

與此同時，他對大陸並非一無所知，大陸改革開放初期，他當時在美國大學任教，已過世的好友陳必照也在世界銀行擔任人口政策顧問，邀請他一起去大陸考察中國人口問題，後來兩人就一起到中國大陸，走遍許多省市，就近瞭解人民公社制度的實際狀況，可說對當時中國大陸改革開放初期有第一手的深入觀察。

田弘茂夫婦與大陸前總書記江澤民及前國台辦主任王兆國會面的照片至今仍掛在他的辦公室上。

此外，李登輝時代「兩岸密使」的操作起於1990年代，「江辦」曾慶紅與「李辦」蘇志誠的主導，至於實際執行密談的「兩岸秘密小組」，台灣有調查局出身的曾永賢、張榮豐、後期增加的張榮恭。張榮恭曾證實，所謂外界密談的「6人小組」（指蘇志誠、張榮豐、田弘茂、黃昆輝、張榮恭和曾永賢）由李總統主導，成員涵蓋兩岸相關事務決策官員。

據了解，田弘茂一直認為，人要接觸才能相互瞭解，縱使你不喜歡一個人或一個國家也要接觸，尤其，兩岸這麼近，中國又這麼大，台灣不跟大陸接觸交流是不可能的，從兩岸從歷史、文化、地理來看，要完全切割分開不是那麼容易。

田弘茂是美國威斯康辛大學政治學博士，專攻國際政經事務、各國比較政府、美國的亞洲政策及中國政經發展等。曾任外交部長、中華民國駐英國代表、總統府國策顧問等職。現任國策研究院文教基金會董事長兼院長。

(集團連線報導)