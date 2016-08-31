賣房不遷走戶口 法院無可奈何
雖然房子賣了，但賣家卻遲遲不遷走戶口，令民眾買了學區房，卻因無法落戶，導致孩子上學成了泡影。北京市第二中級人民法院表示，根據現行法律和政策，警方和法院都無法強迫原房主遷移戶口。
《京華時報》8月31日報導，市二中院8月30日召開房屋買賣合同糾紛案件發布會，調研顯示，買房人要求現有戶口遷出案件占房屋買賣合同糾紛總數的86%，因戶口遷移引發的此類案件近年呈增長趨勢。
報導稱，2014年、2015年及2016年1月至7月，市二中院先後審理涉及戶口遷移問題的房屋買賣合同糾紛案件分別為13件、22件及15件。其中，買房人要求現有戶口遷出的案件占此類案件總數的86%。該類案件中，有一半涉及案外人的戶口，除賣房人的戶口外，戶口上還有他的親戚、甚至是這套房子更早以前的房主。
(旺報)
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