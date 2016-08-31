此夢非彼夢 哆啦A夢校長：學生是我的主人

鎮西國小校長張景哲人稱「小叮噹校長」，長得也很像哆啦A夢，手上拿的都是家長轉贈的二手小叮噹。（周麗蘭攝）

鎮西國小一年級發故事書，小叮噹校長張景哲（左四）親自出馬，學生很快就愛上上學。（周麗蘭攝）

雲林縣斗六市鎮西國小也有一「夢」，不是使人如喪屍的寶可夢，是解決難題的哆啦A夢，人稱小叮噹校長的張景哲，也以此角色和孩子們互動「你們就是我的主人」，卡通身分讓小朋友卸下心防，才開學就有人到校長室作客。

笑起來像哆啦A夢的張景哲，剛好也愛吃紅豆銅鑼燒，綽號小叮噹校長，這學期調任鎮西校長，家長送他二手小叮噹玩具擺辦公桌，他說自從當小叮噹校長，已經收到數10個玩具。

張景哲作風也像哆啦A夢，剛開學他寫信給全校學生，「雖然校長看起來年輕，但是今年擔任老師已30年了」，自爆小時候超頑皮，做完功課就和同學到處玩，現在一想到烤好的香噴噴地瓜，還會直流口水。

他自許是小朋友的小叮噹校長，而小叮噹是幫助主人的，「你們就是我的主人」，遇到任何困難沒辦法解決隨時來找，校長是不怕麻煩的人。

今天日一年級新生發故事書，小叮噹校長親自出馬，小朋友見到他大喊「小叮噹校長好」，問小朋友知不知道為什麼這麼叫他，小一新生異口同聲答「因為你愛吃銅鑼燒！」他補充「還有特別喜歡幫助小朋友啦！」

張景哲說，低年級小朋友頗喜歡他的卡通身分，開學第二天就有人到校長室當客人，他告訴學生們「客人不在時再來喔」。

張景哲去年任教雲林國小時，榮獲校長卓越領導獎，被稱譽「教育傳教士」帶領教師團隊呈雁型往前飛。

(中時)