50歲張清芳壽趴大爆乳 郭台銘張忠謀都來了

張清芳爆乳開生日趴。(粘耿豪攝)

郭台銘夫婦。(粘耿豪攝)

張忠謀夫婦。(粘耿豪攝)

歌壇「東方不敗」張清芳今(31日)在萬豪酒店開壽趴，席開12桌歡慶50歲生日，她與老公宋學仁人脈廣闊，賓客來頭一個比一個大，鴻海董事長郭台銘、台積電創辦人張忠謀都是座上賓。

張清芳為50歲生日精心打扮，一襲爆乳打扮驚豔全場，她透露今日到場賓客一半是她的朋友、一半是老公的朋友，因此桌數比較多，更稱朋友來就是她最好的生日禮物，因此會把禮金全數捐出，幫助需要幫助的人。

張清芳難得露出傲人事業線，被問起有無獲得老公宋學仁的稱讚，她打趣笑說：「自從婚後他還沒稱讚過我。」

(中時電子報)