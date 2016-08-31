田弘茂接掌海基會？ 陸學者：小英向深綠靠攏
針對外交部前部長田弘茂可能出任海基會董事長，大陸涉台學者直言，蔡英文當局從人事布局開始向深綠交心，也意味其兩岸政策的轉向，凸顯出蔡英文當局已放棄務實的兩岸政策路線，刺激大陸之餘，恐讓未來兩岸關係步入不可逆的「死胡同」。
據了解，大陸國台辦可能要等到田弘茂的人事命令正式發布後，才可能對此有所回應。
田弘茂曾經擔任陳水扁政府時期第一任的外交部長，過往被外界視為是偏綠色彩較重的政治人物。上海台研所常務副所長倪永傑直言，從這個人事任命可以看出，蔡英文想要走的兩岸關係務實路線已經全面潰敗。
倪永傑指出，若由藍營的人出任董事長，或許可能為當前兩岸關係創造一點模糊的想像空間，但若由田弘茂等深綠人士出任董事長，恐怕意味著是蔡政府準備向深綠靠攏。
倪永傑還直言，倘若這個人事任命屬實，那麼後果將是非常嚴重的，將導致兩岸關係進一步緊張，刺激大陸當局，讓兩岸關係更加走入不可逆的「死胡同」。
(中時)
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