田弘茂曾預言：蔡不接受九二共識，兩岸溝通機制將中斷

扁政府時期的外交部長、前駐英代表田弘茂外傳將接任海基會董事長。他去年在倫敦出席「2015亞洲安全論壇」時曾表示，「一旦民進黨在大選中獲勝的話，台海關係實質上就是習近平與蔡英文兩人的關係。」

BBC中文網報導，田弘茂當時即判斷，「九二共識」仍會是未來兩岸關係的一個關鍵點。原因是，中國大陸官方已經多次重申，兩岸之間的官方及半官方溝通機制（包括台灣海基會與大陸海峽會，以及台灣陸委會與大陸國台辦）必須在承認「九二共識」的基礎上才能進行。

田弘茂當時直言，問題是，蔡英文在此之前已經公開表示，不能接受「九二共識」，現在改為接受「九二共識」的可能性很小。因此，一旦蔡英文上台執政，一如以往拒絕接受「九二共識」的話，將有可能導致兩岸的溝通機制因此而中斷。

正如田弘茂一年前的判斷，蔡英文執政後，兩岸官方及半官方溝通機制已自521中斷。未來他接任海基會董事長後，是否能開展和大陸的溝通協商機制？在蔡英文總統還沒承認九二共識之前，似乎一切都無法令人樂觀。

(中時)