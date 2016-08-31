全球最好用護照台灣第29 德國第1

我要評比

根據今天公布的一項最新調查，德國護照是全球最好用的護照，可以免簽證通行177個國家。台灣護照的好用度排名第29，較去年下跌1名。

移民顧問公司Henley & Partners自2006年開始進行全球護照調查，台灣護照持有人目前可以免簽證造訪約160多個國家。2014年台灣的排名第24名是歷年來最佳，2015年下跌到第28名，今年排名第29名。

日本與新加坡國民可以免簽證訪問173個國家，全球排名第5，是亞太地區護照最好用的國家。南韓護照能免簽證訪問172個國家，全球並排第6。

中國大陸護照好用度全球排名第87名，較2015年的第93名佳。調查進行11年來，台灣護照可以免簽證訪問的國家數一直領先大陸。

報告指出，整體而言，199個被調查的國家中只有21個國家的排名沒有變動，多數國家的排名都有提升，即使排名下跌也不會太多。東帝汶排名勁升33名最為突出，哥倫比亞與帛琉各上升25及20名，東加排名提高16名，是4個今年排名表現很出色的國家。

根據報告，全球前10名免簽證國家數最多的國家護照依序為：德國、瑞典第2、芬蘭，法國，義大利，西班牙及英國並列第3、比利時，丹麥，荷蘭及美國並列第4，奧地利，日本與新加坡並列第5，加拿大，愛爾蘭，南韓，盧森堡，挪威，葡萄牙及瑞士並列第6，希臘與紐西蘭並列第7，澳洲第8，馬爾他第9，匈牙利，捷克及冰島並列第10。1050831

(中央社)