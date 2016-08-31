全球最好用護照台灣第29 德國第1
根據今天公布的一項最新調查，德國護照是全球最好用的護照，可以免簽證通行177個國家。台灣護照的好用度排名第29，較去年下跌1名。
移民顧問公司Henley & Partners自2006年開始進行全球護照調查，台灣護照持有人目前可以免簽證造訪約160多個國家。2014年台灣的排名第24名是歷年來最佳，2015年下跌到第28名，今年排名第29名。
日本與新加坡國民可以免簽證訪問173個國家，全球排名第5，是亞太地區護照最好用的國家。南韓護照能免簽證訪問172個國家，全球並排第6。
中國大陸護照好用度全球排名第87名，較2015年的第93名佳。調查進行11年來，台灣護照可以免簽證訪問的國家數一直領先大陸。
報告指出，整體而言，199個被調查的國家中只有21個國家的排名沒有變動，多數國家的排名都有提升，即使排名下跌也不會太多。東帝汶排名勁升33名最為突出，哥倫比亞與帛琉各上升25及20名，東加排名提高16名，是4個今年排名表現很出色的國家。
根據報告，全球前10名免簽證國家數最多的國家護照依序為：德國、瑞典第2、芬蘭，法國，義大利，西班牙及英國並列第3、比利時，丹麥，荷蘭及美國並列第4，奧地利，日本與新加坡並列第5，加拿大，愛爾蘭，南韓，盧森堡，挪威，葡萄牙及瑞士並列第6，希臘與紐西蘭並列第7，澳洲第8，馬爾他第9，匈牙利，捷克及冰島並列第10。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。