田弘茂將出任海基會董事長

我要評比

消息人士指出，國策研究院院長田弘茂將出任海基會董事長，此項人事任命將在明天公布。不過截至目前，陸委會仍表示，待人選確定後，會在適當時機對外說明。

田弘茂曾任李登輝時代的國策顧問及國統會委員、陳水扁時代外交部長與駐英國代表處代表，在學術界也素有名望。

根據英國BBC中文網報導，田弘茂去年底在倫敦出席亞洲安全論壇時曾表示，一旦民進黨在2016年總統大選中勝選，兩岸關係實質上就是取決於蔡英文與習近平兩人。他當時還提及，「九二共識」仍會是未來兩岸關係的關鍵點。

(工商)