海基會董事長田弘茂接任 總統府證實

總統府發言人黃重諺今晚日表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂博士接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。

黃重諺表示，田弘茂博士在美國求學及擔任教職時期即投入中國大陸研究，對中國大陸之發展有深入瞭解，同時嫻熟兩岸關係及亞太戰略等議題，更對推動台灣的民主化、拓展台灣的國際參與不遺餘力。

黃重諺指出，田弘茂博士任職國策研究院期間，推動國策研究院成為國際知名之智庫，無論是兩岸之間，或與美、日、歐洲等國家的智庫及著名大學，都有密切互動與往來，廿多年來，培養出多位專精兩岸議題之專家學者，包含前陸委會副主委黃偉峰、現任陸委會副主委林正義，以及立法委員羅致政。

同時，田弘茂博士亦擔任全國工業總會之最高顧問，常為產業提供兩岸及區域情勢分析及建議，與企業界互動良好，瞭解產業發展之需求。

黃重諺表示，政府將借重田弘茂博士之專業與經驗，由他來帶領海基會，協助台商拓展商機、解決問題，維繫兩岸之間的交流互動。

(旺報)