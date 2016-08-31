大陸新設7自貿區 各擁發展特色

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中共中央、中國大陸國務院日前決定，在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西新設7個自由貿易試驗區。大陸商務部長高虎城說，新的自貿區各具特色、各有側重的試點格局。

大陸分別在2013年9月成立上海自由貿易試驗區，2015年4月設立廣東、天津、福建自貿試驗區。新華社報導，在遼寧等省市新設的7個自貿區，代表大陸自貿試驗區建設進入試點探索的新航程。

高虎城指出，新的自貿試驗區進一步對接高標準國際經貿規則，在更廣領域、更大範圍形成各具特色、各有側重的試點格局，推動全面深化改革擴大開放。

遼寧省主要是落實中共中央關於加快市場取向體制機制改革、推動結構調整的要求，著力打造提升東北老工業基地發展整體競爭力和對外開放水準的新引擎。

浙江省主要是落實中共中央關於「探索建設舟山自由貿易港區」的要求，就推動大宗商品貿易自由化，提升大宗商品全球配置能力進行探索。

河南省主要是落實中共中央關於加快建設貫通南北、連接東西的現代立體交通體系和現代物流體系的要求，著力建設服務於「一帶一路」建設的現代綜合交通樞紐。

湖北省主要是落實中共中央關於中部地區有序承接產業轉移、建設一批戰略新興產業和高技術產業基地的要求，發揮其在實施中部崛起戰略和推進長江經濟帶建設中的示範作用。

重慶市主要是落實中共中央關於發揮重慶戰略支點和連接點重要作用、加大西部地區門戶城市開放力度的要求，帶動西部大開發戰略深入實施。

四川省主要是落實中共中央關於加大西部地區門戶城市開放力度以及建設內陸開放戰略支撐帶的要求，打造內陸開放型經濟高地，實現內陸與沿海沿邊沿江協同開放。

陝西省主要是落實中共中央發揮「一帶一路」建設對西部大開發帶動作用、加大西部地區門戶城市開放力度，打造內陸型改革開放新高地，探索內陸與「一帶一路」沿線國家經濟合作和人文交流新模式。1050831

(中央社)