許老三妝後「根本小S」 賈永婕認：輸很大
藝人小S的第三胎女兒「許老三」，因擁有鬼靈精怪的無厘頭性格，受到大批網友喜愛，甚至有網友為她設立粉絲團，按讚人數已突破15萬人。而小S和好友賈永婕對彼此小孩也都視為己出，兩家常一起出遊，昨（30日）她分享和妝後的許老三合照，自嘆「輸很大」。
賈永婕30日在臉書PO出和許老三的合照，只見許老三畫著粗黑眼線、擦口紅，臉頰上還畫著一顆愛心裝飾，相比一旁素顏的賈永婕，星味果然更勝一籌，難怪賈永婕自嘆不如：「阿姨輸很大～」。
網友看到兩人合影，也留言評分「許老三 勝」、「許老三贏了」，並直呼許老三化妝後，完全有小S的味道，稱她根本是小S的接班人。
(中時電子報)
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