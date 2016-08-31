健康最重要 體育署結合網購業者推用品促銷

教育部體育署與網購業者合作舉辦「國民體育日」活動，結合旗下網站，共同號召超過20,000家休閒及體育用品相關廠商，推出網購促銷活動。

PChome網路家庭營運長蔡凱文表示：「隨著健康意識日益受到重視，加上網購的便利性和商品多元性，讓休閒、運動相關商品成為近年來網購熱銷黑馬，今年夏季更因露營、戲水等戶外休閒需求提高，帶動相關商品買氣，以網路家庭旗下PChome24h購物為例，PChome24h購物休閒及體育相關用品，今年6~8月相較去年同期銷量就成長4成、品項數成長近5成，其中包括路跑、泳具、露營、健身器材、自行車及運動穿戴相關商品銷量均顯著成長，可見網購休閒、運動用品已逐漸成為市場趨勢。

PChome集團一直致力於提供更便利的網購服務、更齊全的商品選擇，因此今年再度響應體育署舉辦的『國民體育日』活動，希望透過政府和網購平台的攜手合作，讓網購休閒用品成為消費者採購新趨勢，也期盼藉此再提升台灣的運動風氣」。

根據體育署調查，台灣民眾104年有運動比例為83%、較103年上升0.6%，且每週平均運動次數在3次及以上的比例超過5成，可見台灣運動風氣逐年提升，網路家庭旗下PChome24h購物觀察也發現，網購休閒用品的消費者逐年增加，夏季天氣晴朗適合戶外活動，更帶動包括路跑、游泳、自行車等商品買氣增溫，PChome24h購物今年6~8月相較去年同期泳具銷量就成長6成，路跑商品銷量成長5成，單車周邊商品銷量也成長2成，而近年來露營風氣興盛，也促使PChome24h購物露營用品今年6~8月相較去年同期銷量成長5成。

而受到智慧型手機的普及，和手機結合或便於攜帶手機的相關商品也隨之熱銷，PChome24h購物運動穿戴裝置6~8月相較去年同期銷量就成長3成，其中又以具有監測心率功能的款式最為熱賣；除了戶外活動，隨著家用型室內健身器材推陳出新，相關商品買氣也逐年成長，PChome24h購物健身器材6~8月相較去年同期銷量就成長多達5成，其中又以可鍛鍊人魚線的健腹器最受消費者青睞。

(旺報)