盲眼神童超勵志 韓演藝圈總動員力挺

《琴鍵上的奇蹟》講述「盲眼莫札特」柳藝恩與養母朴靜順的深刻母女情。（圖／海鵬）

《琴鍵上的奇蹟》講述「盲眼莫札特」柳藝恩如何走出逆境，為音樂夢想奮鬥不懈的故事。（圖／海鵬）

宋仲基親暱自稱「仲基歐巴」，並錄製影片為藝恩打氣。（圖／海鵬）

描述「盲眼莫札特」音樂神童柳藝恩的紀錄片《琴鍵上的奇蹟》，劇情真實感人，在韓國上映時，引發韓星紛紛站台力挺。包括宋仲基親自錄製影片加油打氣，及當時在藝恩參加節目《Star King》打出最高分的評審哈哈，不僅攜家人進戲院力挺，更力邀好友李光洙一起替她打氣。

藝恩因天生失明，一出生便遭遺棄，擔任志工的朴靜順於心不忍，將她帶回家撫養長大。導演任成國費時5年拍攝該片，「我要說的不是孩子成功的故事，而是一個孩子成長的故事。」任心中最佩服的是藝恩母親朴靜順，總得忍住心疼，以最嚴厲方式緊盯女兒練琴進度，盼能改變女兒的人生。電影9月23日正式上映。

(中時)