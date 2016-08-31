疑因租金問題 樂華夜市攤商上演全武行

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永和樂華夜市周圍29日晚間2名攤販疑因租金問題談不攏，上演全武行。（葉書宏翻攝）

永和樂華夜市周圍29日晚間2名攤販疑因租金問題談不攏，上演全武行。（葉書宏翻攝）

新北市永和樂華夜市周圍29日晚間2名攤販疑因租金問題談不攏，結果一言不和，5名男子圍毆一名被害人，造成他頭部、手臂撕裂傷，送醫急救，所幸未有生命危險。警方獲報到場，被害人堅持提出傷害告訴，警方介入偵辦。

(中時)