亞青賽台日戰 陳琥三振對手

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7局上陳琥上場投球，三振對手，成功化解危機，大叫一聲激勵自己。（黃國峰攝）

亞洲青棒賽，中華對日本，7局上陳琥上場投球。（黃國峰攝）

亞洲青棒賽，中華對日本，7局上陳琥上場投球，三振對手，成功化解危機，大叫一聲激勵自己。

(中時)