陸駐吉爾吉斯使館驚爆 對北京敲響警鐘
中國大陸駐吉爾吉斯大使館30日遭汽車炸彈攻擊，造成1死3傷。英媒報導指出，這起罕見事件背後凸顯大陸在海外更為棘手的安全隱憂，不斷惡化的中亞安全形勢對北京敲響警鐘。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國大陸使館和公民在海外遇襲事件並不常見，但從2015年以來，類似事件不時發生。
2015年，3名中國大陸公民在馬利遭伊斯蘭武裝分子殺害；在巴基斯坦，反對北京在當地投資的攻擊者已數次襲擊中國大陸公民。另外，2名來自大陸的聯合國維和人員今年7月在南蘇丹遇襲。
美國智庫戰略預測公司（Stratfor）歐亞問題高級分析師喬索夫斯基（Eugene Chausovsky）說，中國大陸近年在中亞地區扮演愈發重要的角色，遭遇類似攻擊的可能性也不斷上升。
以吉爾吉斯為例，中國進出口銀行2015年底成為該國最大債權人，吉爾吉斯總共欠了大陸13億美元。此外，大陸多年來已在吉爾吉斯和其他中亞國家大量投資基礎建設，並涉足能源業。
不過，分析人士直指，不斷惡化的中亞安全形勢應對中國大陸敲響警鐘。
大陸近年在中亞的活動不斷引發爭議，除了投資案因雇用很少的當地勞工而遭詬病，北京透過上海合作組織等機構發動的演習也容易使大陸成為潛在攻擊對象。
喬索夫斯基和英國智庫皇家三軍研究所（RUSI）國際安全計畫總監潘睿凡（Raffaello Pantucci）都認為，類似攻擊未來還有可能再次發生。
潘睿凡說，大陸駐吉爾吉斯使館遇襲可能會讓北京擔心在中亞地區大力推行的「一帶一路」，尤其是當地警力確保中國大陸公民安全的可靠度。「中國正愈發意識到自己處在海外恐怖主義的十字線上。」1050831
(中央社)
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