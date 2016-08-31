南海爭端 印美籲各方尊重國際法
印度與美國戰略與商業對話昨天在新德里舉行，正在印度訪問的美國國務卿凱瑞爭取到印度與美國在南海立場一致，雙方今天共同聲明支持南海航行自由，呼籲各方尊重國際法。
20國集團（G20）高峰會即將在杭州舉行，因東海、南海等議題角力的中國大陸和美國，都積極爭取印度在G20峰會支持自身立場，或消極不表態。
繼中國大陸外交部長王毅先前訪問印度，希望印度不要在G20峰會就南海議題有太多著墨後，美國國務卿凱瑞（John Kerry）也於28日晚抵達新德里，爭取印度在南海等議題支持美國立場。
第2屆印度與美國戰略與商業對話結束後，美國與印度今天發表聯合聲明，強調在整個區域維護航行與飛越自由、合法貿易暢通的重要性，這些原則包括南海。
美印聯合聲明也呼籲各方應對國際法及聯合國海洋法公約（UNCLOS）給予「最大的尊重」。美印重申，各國應透過和平方式解決爭端，並對可能造成爭端複雜化和升級的行動自我克制。
荷蘭海牙的常設仲裁法院就南海爭端做出仲裁，稱中國大陸在9段線範圍內主張的歷史權利沒有法律依據，大陸拒絕接受。印度隨後曾發出聲明，呼籲各方對聯合國海洋法公約展現最大程度的尊重。
美國也數度指責中國大陸在南海填海造島、建設軍事設施，是試圖把南海軍事化，讓爭端升級。
根據透露消息，印度雖然沒有同意美國呼籲南海爭議各方，尊重海牙常設仲裁法院仲裁是「最終具有約束力的法律」立場，但仍然在聯合聲明中，同意支持維護航行與飛越自由權、各方應最大程度尊重國際法等立場。
在聯合聲明中，美國也重申支持印度及早加入核子供應國組織（NSG），敦促NSG會員國支持印度加入是大家的共同利益。印度因大陸反對，無法加入NSG。1050831
(中央社)
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