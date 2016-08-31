張清芳50歲生日 宣告回歸家庭

金曲歌后張清芳今天50歲生日，坦言之後將多花時間在家庭，照顧老公及兩個兒子，「工作上面的事情，應該不太會參與了」，但會為公益演唱。

張清芳喜迎50歲生日，同時發行30週年演唱會「芳華盛宴」DVD，下午在台北舉辦發行記者會，DVD銷售收入將捐作公益；談到演唱會DVD發行心情，她坦言很難過、惆悵，真的不知還有沒有下次演唱會。

她說，「芳華盛宴」演唱會最大推手是「大哥」李宗盛，「我先生就是喜歡他」，笑稱在老公宋學仁心中順位她可能低李宗盛一點，也是李宗盛在聚會霸氣拍桌說要當她的音樂總監才說服老公，當時老公聽完還幫她向李宗盛邀歌，但尚未實現。

活動主持人黃子佼談起張清芳出道模樣，張清芳笑認「黑黑壯壯的，比徐佳瑩還胖」，黃子佼連忙說不要扯到別人，講自己就好，張清芳接著稱讚「徐佳瑩現在很漂亮」；黃子佼也虧張清芳以前腿很粗，靠每天按摩成功瘦腿。

被問到50歲心境？張清芳說，很開心去年搬回台灣，住香港10多年，往後想多花時間給老公和孩子，要朋友以後少約她，她要乖乖待在家，孩子將進入青春期，很需要她，且孩子半夜起床還會查房看她在不在，招認有時會半夜溜出去和朋友聚會。

饒舌歌手熊仔擔任神祕嘉賓，張清芳為金曲獎「那個胖子」風波向熊仔道歉，上演大和解，熊仔還獻花唱生日快樂歌，張清芳切蛋糕前許願，希望DVD大賣，收入要捐公益，以及「我愛的人、愛我的人身體都要健康」。1050831

(中央社)