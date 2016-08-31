IS：最高策士阿德納尼在敘利亞遭擊斃
聖戰組織伊斯蘭國（IS）指出，IS最高策士阿德納尼（Abu Mohamed al-Adnani）在敘利亞遭擊斃。這讓IS失去宣傳舵手及西方攻擊主要策劃者。
美國表示，聯軍昨天在對阿勒坡省（Aleppo）的空襲中鎖定懸賞金高達500萬美元的阿德納尼，五角大廈仍在確認結果。
阿德納尼的死將是對IS的重大打擊。IS今年已連番受挫，包括在敘利亞和伊拉克節節敗退及其他高階人物遭擊斃。
阿德納尼1977年出生於敘利亞，是IS最為人所知的領袖之一，且是複雜的宣傳與招募單位的核心人物。這個單位製造精心製作的影片，並在社群媒體上保持大量曝光。
據報導，阿德納尼涉入IS在海外的連串大型攻擊，地點包括巴黎、布魯塞爾和伊斯坦堡，造成數以百計人喪命。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。