IS：最高策士阿德納尼在敘利亞遭擊斃

聖戰組織伊斯蘭國（IS）指出，IS最高策士阿德納尼（Abu Mohamed al-Adnani）在敘利亞遭擊斃。這讓IS失去宣傳舵手及西方攻擊主要策劃者。

美國表示，聯軍昨天在對阿勒坡省（Aleppo）的空襲中鎖定懸賞金高達500萬美元的阿德納尼，五角大廈仍在確認結果。

阿德納尼的死將是對IS的重大打擊。IS今年已連番受挫，包括在敘利亞和伊拉克節節敗退及其他高階人物遭擊斃。

阿德納尼1977年出生於敘利亞，是IS最為人所知的領袖之一，且是複雜的宣傳與招募單位的核心人物。這個單位製造精心製作的影片，並在社群媒體上保持大量曝光。

據報導，阿德納尼涉入IS在海外的連串大型攻擊，地點包括巴黎、布魯塞爾和伊斯坦堡，造成數以百計人喪命。1050831

(中央社)