楊紫瓊棄刀劍拿刀叉 大讚小鮮肉帥比「秦漢」
楊紫瓊在電影《美味秘方》中「收山」不打，從《臥虎藏龍》中的「豪氣女俠」轉型做起「美食評論家」。她除擔任女主角，還身兼本片總監製。首度進軍大銀幕的Henry擔綱男主角。楊紫瓊受訪時盛讚Henry，直指他演戲時的帥氣程度，簡直就像當年的「秦漢」，是她認為新生代演員中，最看好的男星之一。
對於突然「不打了」，楊紫瓊也半開玩笑說：「難道大家以為我老了，打不動了嗎？」解釋這次不會再為打而打，由於太喜歡做演員轉做監製，想找到不同的題材，跟年輕導演合作。此外，Henry透露楊每天都是第一個到片場的人，更會把劇本手寫下來，被她敬業精神深深打動。電影9月9日正式上映。
(中時)
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