中秋烤肉排行榜 免生火烤盤、豪華烤肉組奪冠亞軍
中秋節是與三五好友相約烤肉的好時機，不少人已經開始採買烤肉商品，網購業者公布中秋烤肉商品排行榜，今年「懶人烤肉」最夯，無論是商品數及銷售量皆較去年成長1倍以上，目前銷售前三名商品為不用生火直接可使用的「瓦斯爐烤盤」、食材齊全的「烤肉豪華組合」及完全不用採買木炭火種的「All in one便利燒烤盤」。
中秋節將近，每年中秋節最應景的活動就屬烤肉了！momo購物網表示，每年中秋節總要準備不少食材及用品，對於忙碌的現代人來說也是需要耗費時間，統計目前銷售排行前三名的烤肉商品分別為「瓦斯燒烤爐」、「海陸烤肉食材組合」及「All in one便利燒烤盤組合」等「懶人烤肉」商品，銷量皆較去年同期成長1倍以上。
由於瓦斯爐烤盤不用生火即可直接使用的，只要將瓦斯爐點燃，就算下雨天無法出門，也可以在室內使用，多重功能十分便利；還有豪華海陸烤肉組合，直接組合烤肉必備所有食材及人數，不僅可省去籌備時間，價格也更加實惠；今年特殊商品還有All in one的便利燒烤盤組合，所有設備全都放在一個盒子裡面，升火無須噴燈、使用後無需清洗可拆解回收，目前已熱賣到缺貨；其他像是配備齊全的烤肉用具組合包、配件包等也都有不錯的銷售表現。
momo摩天商城也統計站上烤肉商品銷售排行，其中以「一爐多用的烤盤」、「烤肉組合包」奪下冠亞軍，至於季軍則由「韓式烤盤」拿下。因現代消費者對於烤肉用品需求越來越講究，無使用地點限制、火烤兩用的多用途烤盤因此熱銷；此外，近年受到韓流及韓劇影響，韓式燒烤盤也成為今年熱銷夯品，加上韓式烤盤訴求無煙排油、不沾鍋，較不容易把食材烤焦，讓食材美味又健康！
(旺報)
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