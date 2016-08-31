不給小S面子 馮小剛上《姐姐好餓》 說林志玲比較美

馮小剛（右）參加小S主持的《姐姐好餓》。（取自新浪娛樂）

小S（右）扮成村姑，挑戰《我不是潘金蓮》裡的范冰冰造型。（取自新浪微博＠愛奇藝姐姐好餓）

馮小剛（右）在《姐姐好餓》難得秀廚藝，小S看得目不轉睛。（取自新浪娛樂）

導演馮小剛日前應邀參加小S主持的網路節目《姐姐好餓》，在大導演面前，即將演蔡康永電影的小S，模仿范冰冰在馮小剛執導的新片《我不是潘金蓮》的村姑造型，企圖變身「馮女郎」，卻遭馮小剛在臉上塗泥、頭上丟草，小S不禁大喊：「你在鬧我嗎？」

雖然扮相不及格，但小S的臨場反應卻讓馮小剛很滿意，2人合作演出一場吵架的對手戲，小S經過馮小剛指點，很快抓到節奏，讓馮小剛也不禁稱讚小S「非常聰明。」

2010年小S主持金馬獎頒獎典禮時，曾當眾問馮小剛：「以導演的眼光，我和林志玲誰美？」當時馮小剛回答：「1年後再回答。」時隔6年後，馮小剛終於在《姐姐好餓》給了小S答案：「林志玲！」

(旺報)