上廁所沖水要刷卡 超出額度得繳錢

大陸昆明衛生職業學院學生上廁所要刷卡，該校學生表示，每張卡每個月有3度水的額度，刷超了要交錢。有人擔心，萬一卡裡的水額度沒了，怎樣沖馬桶呢？

《春城晚報》報導，校方解釋稱，3度水是3000公升，差不多有160桶飲用水的容量，正常情況下，日常洗漱、洗衣都夠用了。

陸媒走訪調查發現，事實上，四川多所院校都是按該省相關規定執行，每人每月都有3萬自來水和5度電的免費額度。

「昆明衛生職業學院上廁所要刷卡」的微博才發布不久，就引起廣泛關注。不到一天的時間，就超過了500個網友回覆，不少網友質疑學校的做法是否合理，相當擾民。還有人指此方式是以錢為準則，不合理也不方便。

(旺報)