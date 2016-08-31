印尼前總統批佐科威 海洋強國無成效

印尼總統佐科威就任將屆滿兩週年。前任總統尤多約諾近日在演講中抨擊，佐科威就任以來致力推動的海洋軸心國理念，至今並沒有看到顯著成果。

尤多約諾近日出席雅加達阿拉扎大學第15屆大學生畢業典禮，發表主題為「構建立基於海洋大陸和宗教文化價值的印尼經濟」專題演講。

他表示，佐科威一直推崇的海洋軸心國理念，至今並沒有顯著看到成果。對於佐科威承諾打造印尼成為一個海洋強國，只是誇誇其談。

尤多約諾說，他經常聽到印尼是一個海洋國家和群島國，基於海洋意識推動經濟發展是不二法則。但是，從他所聽到和所追蹤的，這一些都僅限於修辭學的說法。

身為印尼在野黨民主黨總主席的尤多約諾認為，如果只是說詞，印尼的海洋條件將不會改變，這等於沒有採取行動、沒有政策、也沒有實際的實施方案。

他說明，如果在經濟建設上沒有海洋意識，政府只考慮和管理陸地上的資源和潛力，這反而會使陸地上的資源出現危機。

此外，在東南亞國家協會（ASEAN）的發展上，尤多約諾也提醒佐科威政府不要把重點放在一個特定的國家。

他說，中國大陸邀請印尼打造東協經濟，接著進入印度和歐洲東部。他提醒這樣的合作必須控制地區的所有事態發展，如此一來，印尼才可以在自己的國家當家作主，發展自己的潛能。1050831

(中央社)