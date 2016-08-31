歐盟要求蘋果補繳天價稅額 引美國政壇眾怒

蘋果遭歐盟要求史上最高的130億歐元補繳稅額，引起美國政治領袖震怒，甚至未來美方可能採取報復行動，凸顯此跨國企業稅務爭議引發的政治動盪持續升溫。

美國財政部對歐盟的判決表達失望，認為回溯評估稅務的作法「不公平」，並警告這可能引發更廣泛的後續效應，「歐盟執委會的行動將損及歐洲的外國投資、商業氛圍，同時也傷害美歐之間經濟夥伴的重要精神」。

美國國會也掀起撻伐聲浪。民主黨參議員舒默（Charles Schumer）發聲譴責，「這根本是歐盟針對美國企業和美國稅務基礎在搶錢。」

他說：「歐盟強迫成員國向美國企業回溯追稅，不公平地傷害我們在歐洲經濟競爭的能力，強取那些應該投資在美國的稅收。這反映我們必須改革國際稅制的又一案例，以確保企業稅收能流回國內。」

(工商)