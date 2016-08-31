陸主題樂園發燒 「土洋大戰」將登場

我要評比

大陸主題樂園一家接一家開，但十家只有一家能賺錢。儘管如此，包括本土和外來品牌，持續興建更新更大的主題樂園，尤其是未來5年，大陸將迎來主題樂園開發熱潮，本土品牌將與國際品牌正面交鋒。

國際物業顧問高力國際8月30日發布中國主題樂園研究報告指出，在一個國家人均國內生產總值（GDP）達5000美元時，當地將會出現成熟的旅遊度假經濟。大陸人均GDP已超過8000美元，大中城市具有大量的人口規模，年輕人和兒童比例高的城市，居民對於主題樂園需求更大。

以入園人次計，2015年大陸已有4家主題公園開發商名列全球前10大，分別是華僑城集團、長隆集團、華強方特集團和宋城集團。其中亞洲最大水樂園廣州長隆水上樂園去年旅遊達749萬人次。

大陸最主要的10家主題樂園入園人次中，平均入園人次為447萬。這些主題樂園50%位於華南、25%位於華東。主題樂園平日成人票價在200元至300元（人民幣，下同）之間（占58%），高於300元的占34%，平均票價為270元（約台幣1282元）。

雖然收費並不便宜，但根據前瞻產業研究院發布的一分報告顯示，大陸70%的主題公園仍處於虧損狀態，20%持平，只有10%盈利，約有1500億元資金被套牢在主題公園投資中。

「主題樂園因為建設成本較高，難在短時期內實現盈利是正常現象。」高力國際華東區諮詢服務董事陳鐵東認為，光靠門票當然不夠，通常要透過配套的酒店、餐飲、主題零售和其他娛樂設施來實現盈利。

上海迪士尼樂園6月中開幕，意味著國際品牌主題樂園正式進入大陸。美國環球影城已落戶北京通州；美國六旗樂園選址浙江嘉興。本土品牌中，萬達已宣布在2020年前開發15個主題樂園，世茂集團也計畫5年內籌建8座陸地和水上主題樂園專案。大陸的主題樂園興建正在發燒。

去年，包括業績不佳的設施在內，大陸主題公園共吸引約1.2億遊客，預測隨著新的主題公園開業，今年全年前往人數將高達2.2億，對業者充滿巨大吸引力。

(旺報)