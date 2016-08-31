東勢高工「發願成才」計畫 成立裝潢培育專班

張麗莉強調，每次的開學日，都舉辦莊嚴的「入門禮」、「拜師禮」，讓孩子產生榮譽感及責任感。（圖／業者提供）

台中東勢高工「發願成才」合作計畫，成立裝潢人力培育專班，今日舉辦第2屆始業式。（圖／業者提供）

今年邁入第13年的台灣行動菩薩助學協會，13年來助學助養的學生累計逼近1萬人次、發出上億元助學金。去年9月更創舉開辦「發願成才培育計畫」，分別在台中東勢高工及彰化二林工商開辦木作及泥作技術課程，由業師進入學校以「師徒制」的方式直接教導孩子木工及泥作技術。

其中，台中東勢高工「發願成才」合作計畫，成立「裝潢人力培育專班」，今日舉辦第2屆始業式。台中市教育局長彭富源致詞時表示，期願「發願成才」班學生，未來透過專業技能、技術證照、穩定就業、進修學位四個層面，達成「畢業即就業」的學用合一目標。

今日包括東勢高工校長劉福鎔、台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲及秘書長游金洲、「發願成才培育計畫」主持人，同時也是龍寶建設董事長張麗莉等人共襄盛舉。

「發願成才」計畫，由台灣行動菩薩助學協會常務監事兼探訪組長張麗莉發起，經台中市政府教育局媒合與東勢高工合作辦理，以3年為期培育學生取得高職畢業學歷，104學年度共招生14位，今年度則招收12位學生。

張麗莉表示，「發願成才」是個不容易的技職教育工程，匯集了眾人的力量才稍見成果，感謝提供學生實習的冠昀企業董事長柯錥錤、能將室內設董事長林國樑、詳賀董事長蔡清福、佑大勝室內裝修董事長侯良霖、高點木業董事長謝鎗達、裕祥木地板總經理陳孟謙等企業者。

張麗莉強調，每次的開學日，都舉辦莊嚴的「入門禮」、「拜師禮」，讓孩子產生榮譽感及責任感。師長帶領學生過「規矩門」，象徵「師父引進門，修行在個人」；規矩門外圓內方，期勉學生做人做事要有規矩，為人處事要外圓內方，寬以待人，嚴以律己，遵守倫常道德。

她說，學生奉茶給師傅、師傅贈送工具袋給學生，這一來一往的方式，除了讓學生了解「師者，所以傳道授業解惑，祈望師長傾囊相授，成就專業」之外，也是師長期望學生「青出於藍而勝於藍」，藉由工具的贈送，象徵技術傳承精進更為光大。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲表示，行動菩薩助學協會的「發願成才」計畫，是在既有助學助養的「給魚」，更上層樓成為「給釣竿」教孩子謀生技能，除了提供原助學學生的學雜費外，也給「發願成才」的學生每月3,000元的零用金，希望他們專心精進學習課程，透過業師直接教學，讓孩子學到最好的技藝；3年期滿通過協會及業師檢測者，保證月薪5萬元，達到改善學生家庭經濟、台灣精緻工藝得以傳承及企業找得到人才的三贏。

台中市教育局長彭富源感謝台灣行動菩薩助學協會與東勢高工開啟產學合作的新典範，也期許台中各級學校發展個別化的產學合作模式，提供台中學子優質的就學、就業環境，讓青年根留台中、放眼國際。彭富源也說，希望透過更多產學合作的機會，協助孩子培養一技之長。

今年9月1日新學年度的「發願成才」計畫，二林工商將開辦日間部實用技能班(裝潢技術科)，由裡面挑選出10位同學參加「發願成才培育計畫」泥作班，白天上高職正規課程，也持續融入美學(茶道)及體能(戰鼓)課程；下午至晚上的時間則進行泥作業師進駐教學，課程及技藝均兼顧。

(工商)