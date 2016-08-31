重申「一中原則」 張志軍：兩岸應商談政治分歧
針對日前與台灣青年座談，大陸國台辦主任張志軍今表示，兩岸關係同屬一中，「一中就是一中，不可能表述成兩個中國或是一中一台」；兩岸政治分歧應該來談，並未提到「各表」。
第22屆「魯台經貿洽淡會」明起一連4天在山東濰坊舉行。張志軍、山東省長郭樹清與國民黨副主席、台灣三三會副會長胡志強，今日傍晚會見台灣企業代表；會後張志軍接受媒體訪問時，做出上述說明。
張志軍在與台灣青年座談時，傳出曾提及「承認九二共識，各表可談」的說法，張志軍指出，當時說的是兩岸關係同屬一中，「一中就是一中」，不可能表述成「兩個中國」或「一中一台」；而「九二共識」為何重要，就是它界定兩岸關係「同屬一個國家、一個中國」，這個根本性質十分重要。
張志軍還稱，兩岸長期存在一些政治分歧，大陸的態度是一貫的，認為這些長期存在的政治分歧問題與政治矛盾，「不應該一代一代傳下去」；應該在一中原則上，通過兩岸相互尊重、平等、對話商討如何來解決這些分歧。
張志軍說，政治分歧能解決得好，就可減少「政治分歧問題對兩岸關係和兩岸交流的衝擊」。因此，他當時提到的是「一中就是一中」，政治分歧問題應該來談，沒有談到「各表」。
至於，蔡英文政府欲派觀光局官員組團赴陸宣傳台灣旅遊，張志軍對觀光局官員能否登陸，並未正面回應，僅稱520後陸客來台興趣下降、人數下跌，「什麼原因大家都很清楚」，沒有「九二共識」，自然會影響兩岸氣氛及陸客赴台的積極性。
此外，稍早時，胡志強在會見場合上致詞時稱，兩岸之間的關係，不能因為受台灣政治情況影響，有所改變，不能「好像潮水在退潮，越是退潮我們越要加油」。
胡志強也稱，越是退潮的時候，兩岸越要努力互動，「不能讓它退潮，這是好時機」，應該發揮「魯台精神」，推動台海新局。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。