重申「一中原則」 張志軍：兩岸應商談政治分歧

針對日前與台灣青年座談，大陸國台辦主任張志軍今表示，兩岸關係同屬一中，「一中就是一中，不可能表述成兩個中國或是一中一台」；兩岸政治分歧應該來談，並未提到「各表」。

第22屆「魯台經貿洽淡會」明起一連4天在山東濰坊舉行。張志軍、山東省長郭樹清與國民黨副主席、台灣三三會副會長胡志強，今日傍晚會見台灣企業代表；會後張志軍接受媒體訪問時，做出上述說明。

張志軍在與台灣青年座談時，傳出曾提及「承認九二共識，各表可談」的說法，張志軍指出，當時說的是兩岸關係同屬一中，「一中就是一中」，不可能表述成「兩個中國」或「一中一台」；而「九二共識」為何重要，就是它界定兩岸關係「同屬一個國家、一個中國」，這個根本性質十分重要。

張志軍還稱，兩岸長期存在一些政治分歧，大陸的態度是一貫的，認為這些長期存在的政治分歧問題與政治矛盾，「不應該一代一代傳下去」；應該在一中原則上，通過兩岸相互尊重、平等、對話商討如何來解決這些分歧。

張志軍說，政治分歧能解決得好，就可減少「政治分歧問題對兩岸關係和兩岸交流的衝擊」。因此，他當時提到的是「一中就是一中」，政治分歧問題應該來談，沒有談到「各表」。

至於，蔡英文政府欲派觀光局官員組團赴陸宣傳台灣旅遊，張志軍對觀光局官員能否登陸，並未正面回應，僅稱520後陸客來台興趣下降、人數下跌，「什麼原因大家都很清楚」，沒有「九二共識」，自然會影響兩岸氣氛及陸客赴台的積極性。

此外，稍早時，胡志強在會見場合上致詞時稱，兩岸之間的關係，不能因為受台灣政治情況影響，有所改變，不能「好像潮水在退潮，越是退潮我們越要加油」。

胡志強也稱，越是退潮的時候，兩岸越要努力互動，「不能讓它退潮，這是好時機」，應該發揮「魯台精神」，推動台海新局。

(中時)