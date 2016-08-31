總統府：海基會董事長 田弘茂接任
總統府發言人黃重諺今天表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。
黃重諺表示，田弘茂在美國求學及擔任教職時期即投入中國大陸研究，對中國大陸之發展有深入瞭解，同時嫻熟兩岸關係及亞太戰略等議題，更對推動台灣的民主化、拓展台灣的國際參與不遺餘力。
黃重諺指出，田弘茂任職國策研究院期間，推動國策研究院成為國際知名之智庫，無論是兩岸之間，或與美、日、歐洲等國家的智庫及著名大學，都有密切互動與往來，20多年來，培養出多位專精兩岸議題之專家學者，包含前陸委會副主委黃偉峰、現任陸委會副主委林正義，以及立法委員羅致政。
他說，田弘茂也擔任全國工業總會之最高顧問，常為產業提供兩岸及區域情勢分析及建議，與企業界互動良好，瞭解產業發展之需求。
黃重諺表示，政府將借重田弘茂的專業與經驗，由他來帶領海基會，協助台商拓展商機、解決問題，維繫兩岸之間的交流互動。1050831
(中央社)
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