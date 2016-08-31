傲視群雌！她蟬聯15年最賺超模冠軍
只要有心人人都是超模！在這個時代裡，彷彿你走過伸展台、上遍所有雜誌封面，民眾叫得出你的名字，幾乎都可以自稱「超模」，但要走的夠遠、夠久才是最重要的，巴西超模姬賽兒邦臣（Gisele Bundchen）便是這樣的一個存在，根據《富比士》統計，她在今年15度榮登「最賺超模」冠軍，狠狠超過亞軍至少2千萬美元。
據《每日郵報》報導，36歲的吉賽兒雖然在去年4月宣布退出伸展台，正式從超模退役，但其影響力仍是遍及全球，光在今年就賺進了3050萬美元（約9.68億新台幣），榮登《富士比》雜誌的「最賺超模」冠軍，這也是她從2001年來，連續15年霸佔此位，儘管這個價錢比去年少了1千多萬美元，不過仍舊狠超亞軍、阿德瑞娜利瑪（Adriana Lima）的1050萬美元（約3.33億新台幣）。
「最賺超模」第3至第10名分別為，好萊塢時尚名媛「豐臀金」金卡達珊（Kim Kardashian）妹妹坎達兒珍娜（Kendall Jenner）與卡莉克勞斯（Karlie Kloss）同列第3、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、羅茜漢丁頓惠特莉（Rosie Huntington-Whiteley）並列第5、「魅惑女巫」卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）擠身第7、坎蒂絲史汪尼普（Candice Swanepoel）與榜上唯一華人臉孔、大陸超模劉雯並列第8、最後一位則是澳洲超模米蘭達寇兒（Miranda Kerr）。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。