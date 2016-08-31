傲視群雌！她蟬聯15年最賺超模冠軍

巴西超模姬賽兒邦臣（左）與阿德瑞娜利瑪分居今年最會賺錢超模冠亞軍。（圖／取材自每日郵報）

只要有心人人都是超模！在這個時代裡，彷彿你走過伸展台、上遍所有雜誌封面，民眾叫得出你的名字，幾乎都可以自稱「超模」，但要走的夠遠、夠久才是最重要的，巴西超模姬賽兒邦臣（Gisele Bundchen）便是這樣的一個存在，根據《富比士》統計，她在今年15度榮登「最賺超模」冠軍，狠狠超過亞軍至少2千萬美元。

據《每日郵報》報導，36歲的吉賽兒雖然在去年4月宣布退出伸展台，正式從超模退役，但其影響力仍是遍及全球，光在今年就賺進了3050萬美元（約9.68億新台幣），榮登《富士比》雜誌的「最賺超模」冠軍，這也是她從2001年來，連續15年霸佔此位，儘管這個價錢比去年少了1千多萬美元，不過仍舊狠超亞軍、阿德瑞娜利瑪（Adriana Lima）的1050萬美元（約3.33億新台幣）。

坎達兒珍娜（左）與卡莉克勞斯同以1千萬美元名列第3。（圖／取材自每日郵報）

「最賺超模」第3至第10名分別為，好萊塢時尚名媛「豐臀金」金卡達珊（Kim Kardashian）妹妹坎達兒珍娜（Kendall Jenner）與卡莉克勞斯（Karlie Kloss）同列第3、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、羅茜漢丁頓惠特莉（Rosie Huntington-Whiteley）並列第5、「魅惑女巫」卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）擠身第7、坎蒂絲史汪尼普（Candice Swanepoel）與榜上唯一華人臉孔、大陸超模劉雯並列第8、最後一位則是澳洲超模米蘭達寇兒（Miranda Kerr）。

(中時電子報)