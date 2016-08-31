印度上季GDP擴張7.1％

我要評比

受到礦業、建築業與農業的拖累，印度上季（4~6月）經濟擴張不如預期。

印度官方周三公布，上季國內生產毛額（GDP）成長7.1％，增幅低於前季的7.9％，同時也遜於經濟學家預估的7.6％。

儘管數據令人失望，但印度仍是全球成長最快的大型經濟體。2016年上半，印度平均經濟擴張7.5％，成長率高於中國的6.7％。

(工商)