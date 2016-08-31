奧迪積極進軍電動車領域

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華爾街日報報導，奧迪（Audi）高層周三表示，福斯（VW）柴油排廢醜聞促使這家德國車廠展開重整，加速推動旗下豪華車品牌奧迪進軍電動車領域。

奧迪為福斯汽車擁有的12個品牌之一。奧迪全球銷售與行銷總監馮德睿（Dietmar Voggenreiter）表示，「永續能源車將是趨勢所在。奧迪希望在潮流轉變的過程中位居領導地位。」

(工商)