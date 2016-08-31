陸主題樂園迎戰外來客 鹿死誰手未可知
在激烈競爭下，未來在大陸被淘汰的主題樂園，絕不會只有大陸本土的品牌，即使是國際著名品牌，若在大陸「水土不服」，也未必會成功。「土洋大戰」雙方各擅勝場，鹿死誰手，尚未可知。
西方的迪士尼進駐上海，代表的是從今年起，大陸的主題樂園不但進入新的發展時代，更是國外主題樂園和大陸本土主題樂園「土洋大戰」的開始。
主張「護土打洋」者建議，大陸政府不應批准迪士尼興建更多主題公園，因「中國的孩子將因此不再關注中國文化」，還建議應該打造以《西遊記》等中國古典文學作品為創作基礎的主題公園或者節目。
大陸最成功的宋城旗下有7家主題公園，均有加入中國文化元素的真人秀節目。遊客總人數達到2200萬人次，比前一年成長53%。「護土」者認為這是「土定勝洋」的最佳例子；但也有人主張迪士尼開業並非威脅而是機會。海昌海洋公園CEO王旭光就表示，美國佛羅里達州的奧蘭多有10多家主題公園。在香港，海洋公園與迪士尼也不是競爭關係，而是產生疊加效應。
有專家認為，許多本土主題樂園早期是由地產開發轉型，導致一些問題。例如沒有謹慎的市場分析，選擇區位較粗糙，但如迪士尼等國外品牌在選址時都做了詳細深入分析。另一個問題是，大陸國內一些主題樂園沒有版權，缺乏合理的設計和差異化競爭的特色，這些都會影響盈利，是「土牌」存在最大的隱憂。
(旺報)
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