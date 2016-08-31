世行首發人民幣結算SDR債券 取名「木蘭」

在9月初中國即將舉辦20國集團（G20）峰會的前夕，世界銀行為東道主先奉上大禮，首發5億以人民幣進行結算的特別提款權（SDR）計價債券。有趣的是，這檔SDR債券以中國古代女英雄花木蘭起名，叫做「木蘭」（Mulan Bond）。

綜合陸媒報導，世行此前公告稱，將於8月31日在中國銀行間債市簿記建檔發行5億特別提款權（SDR）計價債券，期限3年，募集資金淨額將用於發行人的一般營運用途，這也是首檔以人民幣進行結算的SDR債券。

據悉，該期債未被中國評級機構評級，起息日和繳款日同為9月2日，發行期為8月31日至9月2日。世行資本市場部主任理查遜（George Richardson）表示，「世行很榮幸能夠發行SDR債券，其主要目標是支援中國政府不斷推進人民幣國際化。」

(工商)