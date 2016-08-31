憂鬱症女子圖書館廁所內上吊 父機警救回

台中市患有重度憂鬱症的林姓女子，今天下5時許，跟著父親到國立公共資訊圖書館看書時，竟趁著上廁所的時候上吊，所幸她的爸爸警覺性高，發現女兒久未返回、趕忙前往查看，才救了女兒一命。

警方調查，事發時，林父發覺女兒到廁所後久未出來，心覺有異，跑到廁所查看，敲了許久的門卻未獲回應，連忙爬到隔壁間、從上方查看，就見女兒用絲巾的一端綁住水箱、另一端則綁住脖子上吊，趕忙跳下去救人。

林女經送往中山醫院救治，沒有生命危險，目前留院觀察。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)