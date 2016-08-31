大數據分析：超過一半的江蘇人從來不運動

大陸媒體報導，江蘇省衛計委日前發布該省健康大數據研究報告，統計數據顯示，江蘇居民運動習慣還須加強，有55.51％的人從來不運動。此外，該省吸菸人數約占整體的4分之1、飲酒者約占5分之1；成人罹患高血壓、糖尿病的比例為28.9％、8.9％。

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(工商)