好溫馨！中和里長、暖警拯救流浪貓
新北市中和區復興路280巷內，今（31）日凌晨有一名中年男子，發現住家2樓遮雨棚有4隻剛出生不久的小貓咪互相擠在一起靠在牆角邊，非常擔心幼小貓咪會掉落下去，造成生命危險，趕緊跑去找里長尤敏玉求助。
尤里長趕到現場，請屋主先把小貓救下來，然後放在箱子裡，再交給景安派出所員警處理，值班員警受理後輪流照顧，早上所長蔡天瑞立即打電話通報動物之家，工作人員很快的到派出所，把小貓咪帶走，挽救了小貓咪的一條寶貴生命。
所長蔡天瑞說，復興公園周邊有很多野貓在附近出入，到了晚上，常有善心的民眾，會拿食物來餵食貓咪，這些剛出世不久的小貓咪，可能是這些野貓所生的，也希望愛貓的人士，好好照顧自己的貓咪，不要讓這些貓咪流浪在外面。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。