好溫馨！中和里長、暖警拯救流浪貓

所長蔡天瑞照顧流浪貓。（葉書宏翻攝）

所長蔡天瑞照顧流浪貓。（葉書宏翻攝）

新北市中和區復興路280巷內，今（31）日凌晨有一名中年男子，發現住家2樓遮雨棚有4隻剛出生不久的小貓咪互相擠在一起靠在牆角邊，非常擔心幼小貓咪會掉落下去，造成生命危險，趕緊跑去找里長尤敏玉求助。

尤里長趕到現場，請屋主先把小貓救下來，然後放在箱子裡，再交給景安派出所員警處理，值班員警受理後輪流照顧，早上所長蔡天瑞立即打電話通報動物之家，工作人員很快的到派出所，把小貓咪帶走，挽救了小貓咪的一條寶貴生命。

所長蔡天瑞說，復興公園周邊有很多野貓在附近出入，到了晚上，常有善心的民眾，會拿食物來餵食貓咪，這些剛出世不久的小貓咪，可能是這些野貓所生的，也希望愛貓的人士，好好照顧自己的貓咪，不要讓這些貓咪流浪在外面。

(中時)