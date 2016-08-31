凱瑞：大陸可學習印度遵守國際仲裁

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美國國務卿凱瑞今天在印度理工學院（IIT）德里分校演講時，呼籲印度應負起多項重大的全球責任，而中國大陸可以向印度學習如何遵守國際仲裁結果。

在演說中，凱瑞（John Kerry）把許多時間放在南海議題和打擊恐怖主義。

他指出，印度與孟加拉把邊界爭議交給國際法庭仲裁，仲裁於2014年出爐後，印度作為一個守法的國家，接受了這項仲裁，成為協助和平解決潛在衝突的典範，這一點中國大陸可以向印度學習。

設在海牙的常設仲裁法院對南海爭議做出仲裁，但中國大陸立刻表明絕不接受，美國呼籲大陸和菲律賓都應遵守國際法和聯合國海洋公約法。

印度和美國今天也發出聯合聲明，重申維護包括南海在內的區域航行與飛越自由權，並呼籲各方應給予國際法和聯合國海洋法公約「最大的尊重」。

在向IIT德里分校師生演說時，凱瑞認為，身為美國的合作夥伴，印度在全球舞台應擔負起更大的責任。

凱瑞也談到美印的合作，他說，面對恐怖主義到氣候變遷等全球挑戰，全球兩個最大民主國家的合作是必要的。

他認為，美國和印度深層次的合作，對兩國和全世界都非常重要。

凱瑞也說，美國與印度的合作目前達到前所未有的水準，但還遠遠達不到雙方所需求的。他並強調，持久的和平需要強而有力的外交。1050831

(中央社)