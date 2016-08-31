田弘茂掌海基會 國民黨：為任命而任命

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中國國民黨文化傳播委員會主任委員周志偉今晚表示，民主進步黨上任後，兩岸陷入僵局，找不到合適的人可以突破僵局，不管任命誰擔任海基會董事長，都是為任命而任命。

總統府發言人黃重諺今天表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。

周志偉晚間受訪表示，民進黨上任後，兩岸陷入僵局，可能在安排海基會董事長人事上有時間壓力，才找田弘茂擔任。

他說，總統蔡英文找不到合適的人選可以突破兩岸僵局，不管任命誰擔任海基會董事長，都是為任命而任命。1050831

(中央社)