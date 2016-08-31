中秋國道夜間收費？ 交通部明早公布

我要評比

交通部明日上午將宣布中秋節連假國道夜間是否比照端午節收費，高層至今晚仍守口如瓶，不願透露絲毫訊息，據悉，行政院近期的民調低迷慘澹，不願再背負「剝奪民眾小確幸」的罵名，暗示交通部維持夜間免費，部長賀陳旦是否能堅持立場，值得關注。

交通部曾表示，希望收費方案在中秋節前1個月定案，給中央與地方政府充分時間向民眾宣導，提早選擇返鄉交通方式，之後改口要在中秋節前2周才會公布方案。

高層近幾日面對媒體詢問，態度曖昧，強調「民意」與「行車安全」都要考量，一切都還在討論，留給外界想像空間。

(中時)