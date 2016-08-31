演完7億純愛片 他變身帥氣草食男

原為帥氣舞者的岩田剛典首度主演電影《植物圖鑑》，化身完美草食暖男。（圖／佳映）

改編自日本暢銷作家有川浩的純愛電影《植物圖鑑》，在日本票房衝破6億8000萬台幣，締造今年日本最賣座愛情電影。原為唱跳團體EXILE放浪兄弟/三代目J Soul Brothers團員的岩田剛典，片中完美詮釋帥氣體貼又會做菜的神秘草食男「樹」，晉升新一代男神。

27歲的岩田剛典出生於愛知縣，為日本精英學府慶應義塾大學法政科畢業的高材生。除了音樂事業之外，他也演出多部舞台劇、電視劇、電影作品，卻遲遲沒有代表作，直到首度主演電影《植物圖鑑》。

片中跟他浪漫共演的高畑充希出面作證，「岩田真是個很有王子風範的完美男人」，表示他平常都會買零食、飲料、暖暖包送給大家。

回憶印象最深的拍攝經驗，她說：「當時我在距離東京車程2小時的場景拍最後一場戲，凌晨4點拍完，轉頭便看到早已殺青的岩田捧著一束花向我走過來，真的超感動。」

導演三木康一郎打趣說：「他們兩人感情真的很好，每次在拍攝現場都會有種『這兩人肯定有什麼』的感覺！」可見這對人氣新星在片中真摯的演出，肯定可以打動觀眾的心。《植物圖鑑》9月9日在台上映。

(中時)