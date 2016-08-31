愛立信明年推5G通訊組件

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根據華爾街日報報導，愛立信明年將開始出貨5G手機網路所需的所有組件，這將比聯合國旗下國際電信聯盟(ITU)提出在2020年完成5G技術標準化時間表提早了3年。

在諾基亞與華為正搶在5G標準化戰爭中取得主導權之際，愛立信的宣布無疑讓它在這場激戰中暫時處於領先地位。

(工商)