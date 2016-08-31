導演日扛攝影機35公里 揭築地魚市神秘風采

《築地市場：和食之心》帶領觀眾走向魚市場，捕捉神秘風采。（圖／車庫）

導演遠藤尚太郎執導《築地市場：和食之心》，費時1年4個月拍攝，代替觀眾走入不得其門而入的工作區域。為拍攝該片，遠藤必須每天扛著攝影機走上約35公里，也時常得配合漁市工作時間，從深夜拍攝到清晨，完整捕捉春夏秋冬當令漁獲。

為面面俱到的呈現築地市場，導演走訪64家店舖、訪問近150位料理界與文化界賢達，其中像是「壽司之神」小野二郎、丹麥採集料理殿堂「諾瑪」主廚雷奈瑞澤彼，片中呈現的極品漁獲更是鮮美欲滴，讓人看了莫不食指大動。《築地市場：和食之心》10月28日上映。

(中時)