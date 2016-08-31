防茲卡擴散 新加坡消毒滅蚊大作戰

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新加坡為防止茲卡病毒擴散，連日來已強化消毒滅蚊工作，目前大部分的茲卡病毒檢驗均由國家公共衛生實驗室負責，過去幾天以來已檢驗700多個血液和尿液樣本。

新加坡昨天再出現26起確診境內感染茲卡病例，這使已確診茲卡病例向上攀升，共有82起確診病例。

新加坡已針對在沈氏通道等地進行噴灑滅蚊消毒，另也對加冷大道和巴耶利峇大道一帶進行稽查，消滅任何可能讓伊蚊滋生的溫床。

新加坡環境及水源部兼衛生部的高級政務部長許連?今天也走訪巴耶利峇大道附近政府組屋，了解最新疫情狀況。

茲卡病毒檢驗過程繁複，從實驗室拿到樣本再完成檢驗，一般大約需要4到8個小時。1050831

(中央社)